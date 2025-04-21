Маск захотел уйти из правительства из-за усталости от левых

WP: Маск хочет покинуть правительство, так как устал от нападок левых сил

Американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск хочет покинуть работу в правительстве США, так как устал от нападок со стороны левых сил. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник.

«[Маск] хочет уйти, поскольку он устал от, как он считает, потока неприятных и неэтичных нападок со стороны левых», — утверждается в публикации.

В материале отмечается, что в мае истекает статус Маска как особого правительственного сотрудника. В настоящее время неизвестно, будет ли его пребывание в должности продлено.

16 апреля стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал сотрудникам Пентагона отменить участие Маска в брифинге по военным планам Вашингтона на случай возможного конфликта с Китаем.

