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15:12, 21 апреля 2025Мир

Маск захотел уйти из правительства из-за усталости от левых

WP: Маск хочет покинуть правительство, так как устал от нападок левых сил
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск хочет покинуть работу в правительстве США, так как устал от нападок со стороны левых сил. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник.

«[Маск] хочет уйти, поскольку он устал от, как он считает, потока неприятных и неэтичных нападок со стороны левых», — утверждается в публикации.

В материале отмечается, что в мае истекает статус Маска как особого правительственного сотрудника. В настоящее время неизвестно, будет ли его пребывание в должности продлено.

16 апреля стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал сотрудникам Пентагона отменить участие Маска в брифинге по военным планам Вашингтона на случай возможного конфликта с Китаем.

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