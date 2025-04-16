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15:16, 16 апреля 2025Мир

Трамп отменил брифинг Пентагона с Илоном Маском

Axios: Трамп приказал Пентагону отменить брифинг по Китаю, где участвовал Маск
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп приказал сотрудникам Пентагона отменить брифинг по военным планам Вашингтона на случай возможного конфликта с Китаем для американского миллиардера и главы департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска. Об этом сообщает Axios.

«Какого черта Илон [Маск] там делает? Убедитесь, чтобы он туда не попал», — приводит портал слова главы Белого дома.

По словам американского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, Трамп все еще любит предпринимателя, но существуют красные линии. «У Илона много бизнеса в Китае, и у него там хорошие отношения, но этот брифинг был просто неуместен», — уточнил источник.

Уточняется, что министр обороны Пит Хегсет в рамках расследования того, кто раскрыл информацию о запланированном секретном брифинге по Китаю для Илона Маска, отстранил от должности двух высокопоставленных чиновников оборонного ведомства — Дэна Колдуэлла и Дарина Селника.

Ранее Трамп предложил сократить расходы на научные проекты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в два раза. Отмечалось, что это решение вызвало беспокойство у главы SpaceX Илона Маска.

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