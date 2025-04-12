Трамп вызвал беспокойство у Маска одним решением

Трамп предложил сократить расходы на научные проекты NASA в два раза

Президент США Дональд Трамп предложил сократить расходы на научные проекты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в два раза, чем вызвал беспокойство у главы SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает Politico.

Утверждается, что бюджет могут урезать с 7,3 миллиарда долларов до 3,9 миллиарда. Сокращение бюджета может негативно повлиять на планы NASA по запуску нового космического телескопа, а также на доставку образцов грунта с Марса на Землю.

Маск заявил на своей странице в социальной сети Х, что возможное сокращение бюджета NASA «вызывает беспокойство». «Я очень поддерживаю научные проекты, но, к сожалению, не могу участвовать в обсуждении бюджета NASA, поскольку SpaceX является крупным подрядчиком NASA», — написал бизнесмен.

Ранее Трамп высказался о Маске — он признался, что Маск ему не нужен. «Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится», — заявил Трамп