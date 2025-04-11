Трамп сделал признание об Илоне Маске

Трамп заявил, что Маск ему не нужен

Президент США Дональд Трамп высказался о главе Департамента государственной эффективности, бизнесмене Илоне Маске. Он признался, что Маск ему не нужен. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе заседания кабинета министров, которое транслировалось на YouTube-канале Fox News. Маск на нем присутствовал.

«Мне не нужен Илон [Маск] ни для чего, кроме того, что он мне нравится», — заявил Трамп, добавив, что он даже купил себе Tesla, но и та ему не нужна — американский лидер сообщил, что заплатил за нее «кучу денег» и дает на ней ездить людям из своего офиса.

При этом Трамп подчеркнул, что Маск проделал большую работу в составе правительства.

Ранее демократы обратились к Трампу с требованием отстранить Маска от правительственной работы к 30 мая.