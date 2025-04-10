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05:28, 10 апреля 2025Мир

От Трампа потребовали отстранить Маска от правительственной работы

Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от правительственной работы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Конгрессмены из американской Демократической партии обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить миллиардера и предпринимателя Илона Маска от правительственной работы к 30 мая. Об этом сказано в соответствующем письме демократов, пишет РИА Новости.

«Вы должны отстранить Илона Маска от должности в правительстве до 30 мая», — говорится в документе.

При этом демократ Грег Касар рассказал, что у демократов имеются «все юридические и политические инструменты», а также мощь общественного давления, чтобы добиться отставки миллиардера.

Ранее издание Politico написало, что Дональд Трамп уведомил ближайшее окружение об уходе Илона Маска с госслужбы в ближайшие недели. Это объяснялось тем, что некоторые чиновники администрации и союзники «были разочарованы его непредсказуемостью и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу».

Глава Белого дома 1 апреля рассказал, что «в какой-то момент» департамент по повышению эффективности правительства (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, должен будет прекратить свою работу. Он назвал предпринимателя «талантливым парнем» и подчеркнул, что он будет на своем посту еще 130 дней.

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