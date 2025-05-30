Мир через переговоры или поражение на поле боя. Россия поставила Украину перед выбором

Небензя заявил, что перед Киевом стоит выбор между переговорами и поражением

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что сейчас Украина оказалась перед выбором, от которого зависит ее будущее.

«Выбор за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя», — указал он. Дипломат предупредил, что если Киев решит продолжить воевать, то ему грозит крах, а условия окончания конфликта будут уже иными.

Небензя добавил, что Москва нацелена на серьезный переговорный процесс, который в 2022 году был прерван Киевом.

Россия предложила вернуться к переговорам в Стамбуле

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона готова провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Он уточнил, что позиция Москвы остается прежней — возглавлять делегацию будет помощник президента России Владимир Мединский. По словам Лаврова, РФ готова предоставить украинской делегации меморандум о ходе второго раунда переговоров. Он заключил, что документ излагает российскую позицию «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

В Анкаре после этого заявили, что Турция ждет делегации России и Украины на переговорах на следующей неделе. В администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана выразили надежду на то, что встреча конфликтующих сторон за одним столом поспособствует прекращению огня и обеспечению мира в регионе.

В Киеве на предложение Москвы пока не ответили. В частности, спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий не смог прямо ответить на вопрос о встрече в Стамбуле. «Мы продолжаем ожидать от России документ», — сказал он. При этом, по словам чиновника, украинская сторона готова к любым форматам встреч, если они будут конструктивными.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог высказался, что властям Украины не следует отказываться от переговоров, несмотря на то, что Киев еще не получил российский проект меморандума о прекращении огня. Он рассказал, что разговаривал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который возглавит переговорную группу. «Я всегда предостерегал его: не говорите таких вещей, что вы не явитесь [на переговоры]. Нужно показать, что вы настроены серьезно», — сказал Келлог.

На Западе заявили о начале летнего наступления России на Украине

Российские войска в мае начали двигаться вперед с самой высокой скоростью за год. О начале наступления Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине написало издание The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков. По мнению экспертов, Москва может использовать сезон сухой погоды, который считается наиболее благоприятным для наступательных операций, чтобы усилить свои позиции на переговорах. Они отметили, что для России, которая имеет преимущество на поле боя, было бы рационально использовать военное давление в качестве рычага на любых переговорах.

В свою очередь, немецкая газета Der Spiegel сообщила, что успехи ВС России в Сумской области столь значительны, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение досрочно завершить свой визит в Германию и вернуться домой. Он должен был присутствовать на вручении Международной премии имени Карла Великого главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, но «посчитал неуместным находиться за границей на торжественном мероприятии, учитывая обстановку».

ВС России действительно продолжают расширять зону контроля в Сумской области — войска наступают в направлении Мирополья и вошли в Юнаковку, где ведут бои. Утверждается, что эти действия направлены на создание в Сумской области буферной зоны для предотвращения обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных районов России.