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23:08, 28 мая 2025Бывший СССР

В Германии сообщили о досрочном завершении визита Зеленского из-за наступления России

Spiegel: Зеленский досрочно завершил визит в Германию из-за наступления России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение досрочно завершить свой визит в Германию и вернуться обратно на Украину. Это связано с тем, что Россия якобы наступает в Сумской области, пишет газета Der Spiegel.

По ее данным, украинский лидер должен был присутствовать на вручении Международной премии имени Карла Великого главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, но изменил свои планы, так как появилась информация о том, что российские войска продолжают свое наступление в Сумской области.

«Очевидно, Зеленский посчитал неуместным находиться за границей на торжественном мероприятии, учитывая обстановку», — говорится в материале.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина и Германия достигли соглашений по производству вооружений.

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