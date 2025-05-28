Зеленский анонсировал новые соглашения по военному производству

Зеленский: Украина и Германия достигли соглашений по производству вооружений

Украина и Германия достигли новых соглашений по совместному производству вооружений. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина в своем Telegram-канале.

«Сегодня между нашими государствами есть новые договоренности относительно совместных проектов. Мы не будем говорить публично все детали, но сегодня есть наши договоренности об инвестициях производства на Украине», — сказал он в ходе совместном пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

В частности, Зеленский уточнил, что речь идет о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее Зеленский прилетел с визитом в Германию, он приземлился в Берлине. Среди заявленных целей приезда — встреча с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем. При этом немецкие СМИ сообщали, что этот визит не приведет к решению Германии начать поставки дальнобойных ракет Taurus.