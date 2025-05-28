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12:07, 28 мая 2025Бывший СССР

Зеленский приземлился в Берлине

Зеленский прилетел в Берлин для встречи с властями Германии
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел с визитом в Германию, он приземлился в Берлине. Об этом пишет «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Зеленский приземлился в военной зоне аэропорта Берлин-Шенефельд», — отмечается в сообщении. Предполагается, что украинский политик проведет встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительстве сообщала, что вопрос поставок дальнобойных ракет Taurus Вооруженным силам Украины не будет решен после визита Зеленского в Берлин, который состоится 28 мая.

При этом Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Киеву, не уточнив решения о поставках ракет Taurus.

Вот это да!
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