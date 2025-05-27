Раскрыта судьба поставок ракет Taurus ВСУ после визита Зеленского в Берлин

Bild: Вопрос поставок ракет Taurus ВСУ не будет решен после визита Зеленского

Вопрос поставок немецких дальнобойных ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ) не будет решен после визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин, который состоится 28 мая. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительстве.

«Bild узнал от немецкого правительства: вопрос о поставке Taurus не будет решен во время визита президента Украины в Берлин в среду», — отмечается в материале издания.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. При этом он не уточнил, предполагает ли это решение отправку Берлином Киеву дальнобойных ракет Taurus. Кроме того, сообщается, что эти слова встретили неприятие в коалиционном правительстве ФРГ со стороны Социал-Демократической партии Германии (СДПГ).

Также, как сообщил заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер, на текущий момент в Германии не было одобрено решение о поставках ракет Taurus Украине.