В Германии заявили об отсутствии решения поставлять Украине ракеты Taurus

Bild: Ронцхаймер заявил, что Германия не одобряла поставку ракет Taurus Украине

Заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что на текущий момент в Германии не было одобрено решение о поставках ракет Taurus Украине. Об этом журналист сообщил на своей странице в социальной сети X.

По словам Ронцхайма, недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украина сможет наносить удары западным дальнобойным оружием по российским целям, является ошибочным.

«На данный момент Украина не использует немецкое оружие с ограниченной дальностью действия или такое, которое разрешено применять только по определенным целям. Это означает, что впечатление, которое вчера создал Мерц ("Может сделать это СЕЙЧАС"), неверное», — отметил журналист.

Журналист добавил, что эта тема также не будет обсуждаться во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин 28 мая.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Мерц отметил, что ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину, более не существует.