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17:43, 29 мая 2025Бывший СССР

Стала известна позиция Украины по переговорам 2 июня

Спикер МИД Украины Тихий не ответил прямо на вопрос о встрече в Стамбуле
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Георгий Тихий

Георгий Тихий. Кадр: FREEДOM. LIVE / YouTube

Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий не смог прямо ответить на вопрос о встрече в Стамбуле, которую Россия предложила провести 2 июня. Информация об этом опубликована в социальной сети X.

«Мы продолжаем ожидать от России документ», — сообщил он. По словам чиновника, украинская сторона готова к любым форматам встреч, если они будут констркутивными.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона готова провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Он уточнил, что позиция Москвы остается прежней — возглавлять делегацию будет помощник президента России Владимир Мединский.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что слова главы МИД России Сергея Лаврова о возможном втором раунде переговоров по Украине в Стамбуле дают надежду на мир и заслуживают серьезного внимания.

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