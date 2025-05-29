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13:38, 29 мая 2025Мир

Эрдоган назвал единственный путь к миру на Украине

Эрдоган: Путь к миру на Украине лежит через дипломатию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через дипломатию и диалог. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает РИА Новости.

«Путь к урегулированию украинского конфликта лежит через больший диалог. Мы используем всю нашу дипломатическую мощь, чтобы достигнуть мира. Найти способ потушить этот огромный пожар в нашем регионе является как гуманитарным долгом, так и входит в интересы Турции», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган выразил надежду, что посредничество Анкары позволит достигнуть компромисса между сторонами. По его словам, весь мир увидел, что украинский конфликт «кардинально изменил архитектуру безопасности Европы и в особенности ее политику в области энергетики».

Ранее Эрдоган указал на то, что заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о возможности проведения второго раунда переговоров по Украине в Стамбуле вселяет надежду на мир. Он подчеркнул, что слова министра не стоит недооценивать.

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