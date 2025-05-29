Эрдоган понадеялся на мир после слов Лаврова

Эрдоган: Заявление Лаврова вселяет надежду на мир

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о возможности проведения второго раунда переговоров по Украине в Стамбуле вселяет надежду на мир. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует РИА Новости.

«Можно надеяться, что стамбульский мирный процесс начнется снова. Это заявление министра иностранных дел России Лаврова не стоит недооценивать. Это заявление еще больше укрепило нашу надежду на мир», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее Лавров сообщил, что Россия готова 2 июня провести второй раунд переговоров в Стамбуле и вручить украинской делегации меморандум.