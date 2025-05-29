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13:18, 29 мая 2025Мир

Эрдоган понадеялся на мир после слов Лаврова

Эрдоган: Заявление Лаврова вселяет надежду на мир
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о возможности проведения второго раунда переговоров по Украине в Стамбуле вселяет надежду на мир. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует РИА Новости.

«Можно надеяться, что стамбульский мирный процесс начнется снова. Это заявление министра иностранных дел России Лаврова не стоит недооценивать. Это заявление еще больше укрепило нашу надежду на мир», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее Лавров сообщил, что Россия готова 2 июня провести второй раунд переговоров в Стамбуле и вручить украинской делегации меморандум.

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