ВС России развили наступление в Сумской области в направлении Мирополья

Вооруженные силы (ВС) России продолжают расширять зону контроля в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Источник канала сообщил, что сейчас российские войска наступают в направлении Мирополья и вошли в Юнаковку, где ведут бои. Канал сообщил, что действия ВС России направлены на создание в Сумской области буферной зоны для предотвращения обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных районов России.

Ранее российская армия взяла под контроль Шевченко Первое в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, военные нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двум бригадам нацгвардии.

До этого подразделение группировки войск «Юг» зашли в село Гнатовка, в ДНР. Всего за сутки в боях с этими подразделениями украинские войска лишились 630 солдат.