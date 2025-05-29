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12:33, 29 мая 2025Россия

Армия России заняла Шевченко Первое в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Шевченко Первое в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Шевченко Первое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных и десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Петровское, Попов Яр, Ульяновка, Алексеевка, Владимировка, Новосергеевка, Новониколаевка, Коптево, Красноармейск и Новоэкономическое ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 390 военнослужащих, две боевые бронемашины «Казак», семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Ранее ведомство отчиталось об установлении контроля над селом Старая Николаевка в ДНР. Кроме того, 26 мая сообщалось, что российские бойцы заняли села Владимировка и Беловоды Сумской области.

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