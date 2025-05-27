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12:24, 27 мая 2025Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Старая Николаевка в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Старая Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Юг».

Помимо того, российским военным удалось нанести поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Тихоновка, Резниковка, Звановка, Северск, Григоровка, Серебрянка, Константиновка, Катериновка и Марково.

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«Противник потерял свыше 280-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины Senator канадского производства и 12 автомобилей. Уничтожены орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов», — добавили в оборонном ведомстве.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области. Речь идет о селах Владимировка и Беловоды. Бои за них вели военнослужащие подразделений группировки войск «Север».

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