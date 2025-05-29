Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль двух населенных пунктов в ДНР

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что подразделение группировки войск «Юг» зашли в село Гнатовка, находящееся в Донецкой народной республике (ДНР). Еще один населенный пункт региона — село Шевченко Первое — взяли под контроль военнослужащие из группировки «Центр».

Всего за сутки в боях с этими подразделениями противник лишился 630 солдат, следует из брифинга оборонного ведомства.

Накануне стало известно, что российские войска продвинулись вглубь Сумской области и взяли под контроль один населенный пункт в этом регионе — село Константиновку, которая находится близ границы России и Украины.