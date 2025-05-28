ВС РФ взяли под контроль Зеленое Поле в ДНР и Константиновку в Сумской области

Российские войска продвинулись вглубь Сумской области и взяли под контроль один населенный пункт в этом регионе — село Константиновку. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Село находится на границе России и Украины, его население составляет около 240 человек.

Также, как рассказали в оборонном ведомстве, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ заняли Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР).

22 мая российский лидер Владимир Путин объявил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины. Президент подчеркнул, что российские вооруженные силы уже занимаются исполнением этого приказа. Путин назвал зону безопасности необходимой.