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12:26, 28 мая 2025Россия

Российские войска продвинулись вглубь Сумской области

ВС РФ взяли под контроль Зеленое Поле в ДНР и Константиновку в Сумской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продвинулись вглубь Сумской области и взяли под контроль один населенный пункт в этом регионе — село Константиновку. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Село находится на границе России и Украины, его население составляет около 240 человек.

Также, как рассказали в оборонном ведомстве, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ заняли Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР).

22 мая российский лидер Владимир Путин объявил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины. Президент подчеркнул, что российские вооруженные силы уже занимаются исполнением этого приказа. Путин назвал зону безопасности необходимой.

ЖЗЛ
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