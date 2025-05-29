На Западе заявили о начале летнего наступления России на Украине

NYT: Россия начала на Украине летнее наступление

Российские войска в мае начали двигаться вперед с самой высокой скоростью за год. О начале наступления ВС России на Украине заявляет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков.

По мнению западных аналитиков, Россия может использовать сезон сухой погоды, который считается наиболее благоприятным для наступательных операций, чтобы усилить свои позиции на переговорах.

Они отметили, что для России, которая имеет преимущество на поле боя, было бы рационально использовать военное давление в качестве рычага на любых переговорах.

Ранее газета Der Spiegel сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение досрочно завершить свой визит в Германию и вернуться на Украину из-за того, что Россия якобы наступает в Сумской области. По ее данным, украинский лидер должен был присутствовать на вручении Международной премии имени Карла Великого главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, но изменил свои планы, так как появилась информация о том, что российские войска продолжают наступление в Сумской области.