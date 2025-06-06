На Украине прокомментировали сообщения о начале обмена телами с Россией

На Украине опровергли начало обмена телами военнослужащих с Россией

Украина и Россия еще не начали проводить обмен телами в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей. Прошедший обмен в своем Telegram-канале опроверг украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По данным организации, подготовка к обмену тяжелобольными и тяжелоранеными, а также к возврату тел военнослужащих все еще ведется.

Представители штаба также подчеркнули, что Киев готов к проведению репатриационных мероприятий и обменов военнопленными.

Ранее стало известно, что Украина отказалась принимать тела военнослужащих, доставленные на границу российской стороной. Как сообщал Telegram-канал Mash, украинцы отказались принимать их без указания причин.