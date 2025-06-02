Москва и Киев договорились на обмен телами погибших в формате «6000 на 6000»

Умеров: Москва и Киев договорились на обмен телами в формате «6000 на 6000»

Москва и Киев в ходе переговоров в Стамбуле договорились провести обмен телами погибших в формате «6000 на 6000». Об этом заявил в ходе брифинга глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустам Умеров, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Мы договорились об обмене "всех на всех" тяжелоранеными и тяжелобольными военнопленными. Вторая категория — это молодые солдаты, которым от 18 до 25 лет: "всех на всех". Также мы договорились о возвращении тел погибших солдат: 6000 на 6000», — заявил представитель Киева.

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Они продлились больше часа. В МИД Турции итоги двустороннего контакта оценили фразой «прошли не негативно».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Стамбуле. Он отметил, что по результатам встречи российская и украинская делегации договорились провести обмен пленными.