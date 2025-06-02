Зеленский прокомментировал переговоры с Россией в Стамбуле

Зеленский: Россия и Украина обменялись документами по урегулированию конфликта

Россия и Украина обменялись документами по урегулированию конфликта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи стран «Бухарестской девятки», передает украинское издание «Общественное».

«О стамбульских переговорах — я как раз жду полного отчета от Умерова, они обменялись мнениями и мы готовим новый обмен военнопленными», — сказал он.

Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле завершился 2 июня в 15:57 по московскому времени. Встреча продолжалась более часа