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16:31, 2 июня 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал переговоры с Россией в Стамбуле

Зеленский: Россия и Украина обменялись документами по урегулированию конфликта
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Россия и Украина обменялись документами по урегулированию конфликта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи стран «Бухарестской девятки», передает украинское издание «Общественное».

«О стамбульских переговорах — я как раз жду полного отчета от Умерова, они обменялись мнениями и мы готовим новый обмен военнопленными», — сказал он.

Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле завершился 2 июня в 15:57 по московскому времени. Встреча продолжалась более часа

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