В Раде раскрыли значение обмена телами солдат для ВСУ

Подлежащие обмену 6000 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще не учтены в официальных сведениях о потерях. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Юлия Яцык, видео публикует «Новости.LIVE» в Telegram.
«Гибель этих людей еще не установлена, и они будут вноситься [в официальные списки]», — подчеркнула политик.
Яцык прокомментировала договоренность об обмене телами военных в формате «6000 на 6000» и указала на необходимость генетического анализа, опознания и юридического оформления тел военных ВСУ. По ее словам, передача тел дополнительно повлияет на работу учреждений судебно-медицинской экспертизы.
Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский анонсировал одностороннюю передачу Киеву тел украинских солдат. По его словам, тела военнослужащих ВСУ идентифицированы и готовы к передаче на следующей неделе.