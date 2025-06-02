В Раде раскрыли значение обмена телами солдат для ВСУ

Депутат Рады Яцык: Подлежащие обмену 6000 тел солдат ВСУ не учтены в потерях

Подлежащие обмену 6000 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще не учтены в официальных сведениях о потерях. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Юлия Яцык, видео публикует «Новости.LIVE» в Telegram.

«Гибель этих людей еще не установлена, и они будут вноситься [в официальные списки]», — подчеркнула политик.

Яцык прокомментировала договоренность об обмене телами военных в формате «6000 на 6000» и указала на необходимость генетического анализа, опознания и юридического оформления тел военных ВСУ. По ее словам, передача тел дополнительно повлияет на работу учреждений судебно-медицинской экспертизы.

Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский анонсировал одностороннюю передачу Киеву тел украинских солдат. По его словам, тела военнослужащих ВСУ идентифицированы и готовы к передаче на следующей неделе.