Мединский анонсировал одностороннюю передачу Киеву тел украинских солдат

Мединский: Россия передаст Украине шесть тысяч замороженных тел военнослужащих

Россия в одностороннем порядке передаст Украине шесть тысяч замороженных тел военнослужащих на следующей неделе. Об этом заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, сообщает РИА Новости.

«Они хранились у нас. Мы всех, кого могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они», — сказал он.

Мединский пояснил, что Москва передаст Киеву тела украинских солдат и офицеров, чтобы их могли по-человечески похоронить.

2 июня состоялся второй раунд переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле. Он продлился больше часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.