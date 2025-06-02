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17:33, 2 июня 2025Мир

Мединский анонсировал одностороннюю передачу Киеву тел украинских солдат

Мединский: Россия передаст Украине шесть тысяч замороженных тел военнослужащих
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Россия в одностороннем порядке передаст Украине шесть тысяч замороженных тел военнослужащих на следующей неделе. Об этом заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, сообщает РИА Новости.

«Они хранились у нас. Мы всех, кого могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они», — сказал он.

Мединский пояснил, что Москва передаст Киеву тела украинских солдат и офицеров, чтобы их могли по-человечески похоронить.

2 июня состоялся второй раунд переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле. Он продлился больше часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.

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