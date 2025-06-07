Вароли: Принятие Киевом тел шести тысяч военных покажет огромные потери в ВСУ

Принятие Киевом тел 6 тысяч военных покажет огромные потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил американский журналист Джон Вароли в интервью RT, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале издания.

«Если Киев примет эти шесть тысяч тел, фактически признав, что эти солдаты погибли в бою, то это пошлет сигнал многим людям, что украинские потери огромны», — сказал он.

Журналист добавил, что возвращение тел на Украину также не даст Киеву присвоить деньги, предназначенные для выплат семьям военных.

В субботу, 7 июня, помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Киев неожиданно перенес обмен телами и военнопленными на неопределенный срок. Он подчеркнул, что российская сторона выполнила все необходимые условия и готова провести процедуру обмена.