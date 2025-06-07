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17:56, 7 июня 2025Бывший СССР

В МИД назвали манипуляцией отказ Киева принимать тела бойцов ВСУ

Мирошник: Отказ Киева принимать тела бойцов ВСУ является манипуляцией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Отказ Киева принимать тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), переданные Россией, является манипуляцией. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Киев пытается манипулировать даже достигнутыми в ходе переговоров гуманитарными договоренностями», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что попытки украинских властей отказаться от получения тел собственных военнослужащих и от обмена больными и тяжелоранеными пленными о многом должны сказать украинцам и представителям других стран, призывающих к соблюдению норм международного гуманитарного права.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, отказываясь принимать тела украинских солдат, Киев показывает, что осуществляет геноцид своего народа. Она подчеркнула, что украинские власти не нуждаются в собственных согражданах.

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