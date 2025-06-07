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16:12, 7 июня 2025Бывший СССР

Захарова сравнила с геноцидом нежелание Киева принимать тела бойцов ВСУ

Захарова: Не принимая тела бойцов ВСУ, Киев совершает геноцид своего народа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Не принимая тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), переданные Россией, Киев совершает геноцид своего народа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают «Известия».

«Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа», — подчеркнула она.

По словам дипломата, украинским властям не нужны их сограждане.

В субботу, 7 июня, помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Киев неожиданно перенес обмен телами и военнопленными на неопределенный срок. Он подчеркнул, что российская сторона выполнила все необходимые условия и сегодня находится в полной готовности для совершения процедуры обмена.

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