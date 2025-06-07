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23:59, 7 июня 2025Бывший СССР

Украинский блогер назвал новую причину отказа Киева забирать тела солдат ВСУ

Шарий: Киев не планировал забирать тела солдат ВСУ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Украинский блогер Анатолий Шарий назвал новую причину, по которой Киев отказался забирать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свою версию он опубликовал в Telegram-канале.

«Киев не принимает трупы просто потому, что Киев не готов даже технически принимать эти трупы. Они даже не планировали принимать эти трупы. У них нет ни базы для того, чтобы принимать трупы, ни специалистов, ни даже продуманного протокола, как их принимать и как их идентифицировать», — считает он.

По его мнению, версия о том, что Киев не принимает тела, чтобы не выплачивать компенсации их родным, ошибочна. Шарий подчеркнул, что украинские власти и так никому не выплачивают деньги, поскольку имеется «масса лазеек» и даже закон о том, что деньги будут получены «неизвестно когда».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал списки погибших солдат ВСУ, чьи тела Киев отказался забирать. В списке значатся 97 человек.

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