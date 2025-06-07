Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал списки погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи тела Киев отказался забирать. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. Мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются от людей», — написал он.
В списке значатся 97 человек. По мнению главы региона, Киев отказался забирать тела погибших солдат ВСУ из-за нежелания платить компенсации членам их семей, а также с целью скрыть потери украинской армии.
Ранее обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский объяснил нежелание Киева забирать тела бойцов ВСУ. «Зеленский хочет сэкономить деньги в бюджете, чтобы их украли. А вдовы?.. Ну, подождут», — написал он.