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22:11, 7 июня 2025Бывший СССР

Балицкий опубликовал списки погибших солдат ВСУ после отказа Киева забрать их тела

Балицкий опубликовал списки погибших солдат ВСУ, которых Киев отказался забирать
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Global Look Press

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал списки погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи тела Киев отказался забирать. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. Мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются от людей», — написал он.

В списке значатся 97 человек. По мнению главы региона, Киев отказался забирать тела погибших солдат ВСУ из-за нежелания платить компенсации членам их семей, а также с целью скрыть потери украинской армии.

Ранее обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский объяснил нежелание Киева забирать тела бойцов ВСУ. «Зеленский хочет сэкономить деньги в бюджете, чтобы их украли. А вдовы?.. Ну, подождут», — написал он.

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