Дубинский: Нежелание Киева забирать тела бойцов ВСУ говорит о коррумпированности

Нежелание Киева забирать тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит о коррумпированности Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не знают, что делать с телами после их получения. Депутат подчеркнул, что украинские власти намерены внести изменения в законодательство, в соответствии с которыми военных будут признавать погибшими лишь через три года после фиксации их исчезновения.

«Таким образом, в очередной раз обманув всех — в том числе и мертвых — Зеленский хочет сэкономить деньги в бюджете, чтобы (...) их украли. А вдовы?.. Ну, подождут», — написал он.

В субботу, 7 июня, помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Киев неожиданно перенес обмен телами и военнопленными на неопределенный срок. Он подчеркнул, что российская сторона выполнила все необходимые условия и готова провести процедуру обмена.