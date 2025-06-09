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07:37, 9 июня 2025Россия

В Госдуме прокомментировали отказ Киева забирать тела украинских военных

Депутат ГД Шеремет призвал Зеленского отдать приказ забрать тела бойцов ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

Владимиру Зеленскому нужно прекратить «пляски на костях» и забрать тела украинских военных. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

Так он прокомментировал данные Минобороны России о том, что Россия доставила в район обмена 1212 тел украинских военных в рамках достигнутых при переговорах договоренностей, однако украинская сторона отказывается их принимать и посылает сигналы о возможном переносе передачи останков на следующую неделю.

«Обращаюсь к Зеленскому. Хватит устраивать шоу и пляски на костях военнослужащих ВСУ», — сказал парламентарий. По его мнению, отказ Киева забирать тела связан с вопросом выплат семьям украинских военных. Зеленскому, как считает Шеремет, выгодно, чтобы бойцы ВСУ считались пропавшими без вести.

Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский 6 июня заявил, что Москва приступила к передаче тел украинских военных Киеву, а также к обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Украина впоследствии неожиданно перенесла на неопределенный срок обмен военнопленными и приемку тел. Грузовики с телами до сих пор остаются на границе России.

ЖЗЛ
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