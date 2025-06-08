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15:58, 8 июня 2025Интернет и СМИ

Увидев тела украинских бойцов на границе, западные СМИ поменяли свое отношение к Киеву. Что их возмутило?

Иностранные журналисты сняли фуры с телами бойцов ВСУ в Брянской области
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская сторона готова выполнить все договоренности и передать Киеву тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В воскресенье, 8 июня, начнут движение репатриационные поезда с останками солдат, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Зорин.

По его словам, первую партию из 1212 тел украинских бойцов уже доставили в район обмена, при этом украинская сторона отказывается их принимать. Он сообщил, что со стороны Киева поступают сигналы о возможном переносе передачи останков на следующую неделю.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Брянскую область, где остановились российские фуры с телами военных, также прибыли представители западных СМИ. В районе предполагаемого обмена заметили съемочные группы французских, арабских и итальянских корреспондентов, а также сотрудников различных изданий из Нидерландов, ФРГ и стран Латинской Америки.

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7 июня 2025

Западные журналисты осудили власти Украины за отказ принять тела солдат

Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, осмотревшая рефрижератор с останками украинских бойцов, осудила Киев за нежелание принять тела своих военных и передать их семьям.

Она заявила, что подобное отношение украинской стороны является преступлением, и добавила, что после увиденного многие СМИ захотят рассказать всю правду об отношении Киева к собственным бойцам.

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

«Как можно так поступать с семьями?» — возмутилась журналистка. Она подчеркнула, что вместе с группой европейских коллег сделает все, чтобы отразить реальное положение дел для западной аудитории.

Журналист ливанского телеканала Al Mayadeen Шеайто Мусалам также осудил нежелание Украины принимать тела собственных солдат. По его словам, действия Киева лишний раз показывают нацистскую сущность действующего руководства страны.

Они всегда отказываются от всех своих договоренностей, от своих обещаний, от своих слов. Как это было в Минске в 2013 году, в Стамбуле в 2022 году — так это и сейчас

Шеайто Мусаламжурналист ливанского телеканала Al Mayadeen

На Западе оценили настрой России в вопросе обмена телами с Украиной

Ситуацию с отказом Киева принимать тела своих бойцoв и настрой России оценил журналист телеканала «Аль-Арабия» Саад Сайех Ибрахим Халаф. Он отметил, что Москва подошла к выполнению договоренностей ответственно.

Российская сторона привезла тела в Брянскую область. Мы видим, что российская сторона готова, видим, что российская сторона настроена в этом плане серьезно и положительно

Саад Сайех Ибрахим Халафжурналист телеканала «Аль-Арабия»

Халаф подчеркнул, что пока до конца непонятно, по какой причине Киев отказался принимать останки собственных бойцов. При этом он подчеркнул, что российская сторона поступила верно, пригласив в место передачи тел зарубежную прессу. Это позволит отразить реальную картину событий, резюмировал он.

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