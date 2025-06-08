Журналистка из Нидерландов осудила власти Украины за отказ принять тела солдат

Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде после осмотра рефрижератора с телами солдат ВСУ осудила отказ украинской стороны принять их. Об этом она сказала в интервью РИА Новости.

Журналистка назвала происходящее преступлением украинских властей. «Как можно так поступать с семьями?» — возмутилась она.

Ван ден Энде подчеркнула, что вместе с группой европейских коллег пытается отразить реальное положение дел для западной аудитории, отметив, что в Нидерландах люди все чаще задают вопросы о поддержке киевского режима.

«Я знаю много СМИ, которые покажут кадры с рефрижераторами. И скажут, что Украина не хочет их принимать», — отметила она.

Ранее Минобороны России показало кадры колонны рефрижераторов с телами украинских военных. «В настоящее время колонна с первой партией подлежащих репатриации тел военнослужащих прибыла в район обмена. В колонне находятся 1212 тел. Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1200 тел. Общая цифра составит более 6000 человек», — заявил представитель российской переговорной группы Александр Зорин. Он подтвердил, что Киев в итоге не подтвердил проведение обмена и перенес его на неопределенный срок.