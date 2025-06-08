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14:18, 8 июня 2025Интернет и СМИ

Иностранный журналист оценил настрой России в вопросе обмена телами с Украиной

Журналист Халаф заявил о серьезном настрое России в вопросе обмена с Украиной
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Журналист телеканала «Аль-Арабия» Саад Сайех Ибрахим Халаф оценил настрой России в вопросе обмена телами военных с Украиной. Его слова передает РИА Новости.

«Российская сторона привезла тела в Брянскую область. Мы видим, что российская сторона готова, видим, что российская сторона настроена в этом плане серьезно и положительно», — заявил иностранный журналист.

Халаф добавил, что еще предстоит выяснить, почему украинская сторона отказалась принять тела. Он также назвал правильным решение российских властей пригласить зарубежных журналистов в Брянскую область.

Ранее 8 июня сообщалось, что работники иностранных СМИ прибыли к фурам-рефрижераторам с телами украинских военных в Брянской области. В российский регион приехали французские, арабские и итальянские корреспонденты и съемочные группы. Также там заметили журналистов из Голландии, Германии и стран Латинской Америки.

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