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14:40, 19 июня 2025Россия

Минобороны России заявило о новом обмене военнопленными с Украиной

Минобороны: 19 июня с Украины в Россию возвращена группа военнослужащих
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Москва и Киев обменялись военнопленными, группа российских военных уже возвращена с подконтрольной Украине территории. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве не уточнили, сколько конкретно военнослужащих Украина передала России. Известно, что Москва также передала взамен Киеву военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Российские военные, которые вернулись из Украины, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь. Впоследствии всех их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Обмен военнопленными состоялся после договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня. В ходе диалога стороны договорились об обмене военнопленными моложе 25 лет и всех тяжелораненых, Москва и Киев также условились произвести обмен телами бойцов по формуле «6000 на 6000». Россия после передачи свыше шести тысяч тел Украине взамен получила только 57 тел, заявлял президент Владимир Путин.

ЖЗЛ
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