Минобороны России заявило о новом обмене военнопленными с Украиной

Минобороны: 19 июня с Украины в Россию возвращена группа военнослужащих

Москва и Киев обменялись военнопленными, группа российских военных уже возвращена с подконтрольной Украине территории. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве не уточнили, сколько конкретно военнослужащих Украина передала России. Известно, что Москва также передала взамен Киеву военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские военные, которые вернулись из Украины, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь. Впоследствии всех их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Обмен военнопленными состоялся после договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня. В ходе диалога стороны договорились об обмене военнопленными моложе 25 лет и всех тяжелораненых, Москва и Киев также условились произвести обмен телами бойцов по формуле «6000 на 6000». Россия после передачи свыше шести тысяч тел Украине взамен получила только 57 тел, заявлял президент Владимир Путин.