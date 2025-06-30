ООН: Публикация Украиной видео военнопленных противоречит международному праву

Широко распространенная на Украине практика публикации видео с военнопленными противоречит международному гуманитарному праву (МГП). Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

УВКПЧ задокументировало многочисленные случаи, когда изображения и видеозаписи пленных военнослужащих были обнародованы украинскими властями и в СМИ. Как отмечается в отчете, МГП защищает военнопленных от «публичного любопытства», то есть обнародования изображений военнопленных, записей допросов и любых других личных данных.

«Разоблачение отдельных военнопленных, включая граждан третьих стран, может поставить под угрозу их жизнь по возвращении на родину или негативно сказаться на их семьях», — заключили в УВКПЧ.

Ранее Папа Римский Лев XIV назвал Украину «мученической страной». По его словам, вера страны подверглась тяжелому испытанию из-за конфликта с Россией.