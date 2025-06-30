Папа Римский назвал Украину мученицей

Папа Римский Лев XIV: Я выражаю близость к мученической Украине

Папа Римский Лев XIV назвал Украину «мученической страной», чья вера подверглась тяжелому испытанию из-за конфликта с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

«Я выражаю близость к мученической Украине — детям, молодежи, пожилым и особенно семьям, потерявшим близких», — отметил он.

Ранее Папа Римский Лев XIV обратился с призывом к президенту России Владимиру Путину — в телефонном разговоре он попросил его «сделать жест, способствующий миру» на Украине.

До этого Лев XIV заявлял о готовности принять делегации России и Украины для нового раунда переговоров. Европейские страны поддержали это предложение. Россия же выступает за проведение переговорного процесса в Стамбуле