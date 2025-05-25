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11:51, 25 мая 2025Мир

Названа возможная площадка для второго раунда переговоров России и Украины

ТАСС: Вероятной площадкой для нового раунда переговоров по Украине будет Стамбул
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Murat Gok / Turkish Foreign Minist / Reuters

Площадкой для второго раунда переговоров России и Украины, вероятно, станет Стамбул. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Ватикан точно не станет местом встречи по ряду причин, в том числе логистических. Самый вероятный вариант на текущий момент — Стамбул», — приводятся слова собеседника агентства.

По его словам, о деталях грядущих переговоров Москвы и Киева должно быть объявлено в скором времени. Точных сроков этого источник не назвал.

Первые за три года переговоры между Россией и Украиной состоялись в Стамбуле 16 мая. Они прошли во дворце в Долмабахче. Российская сторона, как отмечал глава делегации Владимир Мединский, осталась удовлетворена контактом с украинскими переговорщиками. Обе делегации выразили готовность продолжать переговоры, в том числе по вопросу прекращения огня.

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