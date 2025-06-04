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22:37, 4 июня 2025Мир

Папа Римский обратился с призывом к Путину

Папа Римский Лев XIV призвал Путина сделать жест, способствующий миру на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alessia Giuliani / Keystone Press Agency / Global Look Press

Папа Римский Лев XIV обратился с призывом к президенту России Владимиру Путину — в телефонном разговоре он попросил его «сделать жест, способствующий миру» на Украине. Об этом сообщил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает РИА Новости.

«Папа Римский призвал Россию сделать жест, способствующий миру, и подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта», — сообщил он.

По словам Бруни, Папа Римский считает, что общие христианские ценности могут быть «светом, помогающим искать мир».

До этого Лев XIV заявлял о готовности принять делегации России и Украины для нового раунда переговоров. Европейские страны поддержали это предложение.

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