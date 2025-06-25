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14:50, 25 июня 2025Россия

Раскрыты темы давящих на чувства звонков семьям пленных российских бойцов СВО с Украины

Москалькова: Семьям пленных российских бойцов СВО звонят с Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Семьям пленных российских бойцов специальной военной операции (СВО) звонят с Украины и оказывают давление на них. Темы таких разговоров раскрыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании координационного совета омбудсменов в Приволжском федеральном округе, передает ТАСС.

«Мы получаем информацию в том числе и в беседе с нашими ребятами возвращающимися и с их семьями, какая мощная работа ведется с семьями наших пленных с той [украинской] стороны», — обозначила Москалькова.

По ее словам, звонящие пытаются посеять чувства вины за участие их близких в СВО, а также благодарности за то, что пленным именно украинская сторона оказывает помощь.

«И то, и другое ложь (...) После такой пропаганды Киева нередко приходится просто перевернуть их [членов семей участников СВО] сознание, чтобы они понимали, что они жены и матери героев, мужественных парней», — заключила омбудсмен, добавив, что сейчас ведется работа над возвращением российских военнослужащих из плена.

Ранее Москалькова раскрыла категории вернувшихся из плена россиян. По ее данным, в их числе оказались числившиеся без вести пропавшими.

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