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13:44, 16 июня 2025Россия

Москалькова раскрыла категории вернувшихся из плена россиян

Москалькова: Среди возвратившихся из плена есть числившиеся без вести пропавшими
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова раскрыла категории вернувшихся из плена россиян. По данным омбудсмена, на родине оказались военные, которые числились пропавшими без вести, передает ТАСС.

Она напомнила, что на протяжении последних дней состоялись российско-украинские обмены военнопленными.

«Особенно радует, что среди возвратившихся — воины, чьи родственники обращались к нам по поиску без вести пропавших», — заявила Москалькова, добавив, что бойцам готовы предоставить всю необходимую помощь — медицинскую, психологическую и социальную.

До этого сообщалось, что омбудсмен призвала обеспечить всем необходимым удерживаемых на Украине россиян. В частности, речь шла о нормальном питании, медикаментах и одежде.

Ранее Москальковой стало известно, что 13 мирных жителей Курской области на Украине содержатся с военнопленными.

ЖЗЛ
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