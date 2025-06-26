Россия и Украина провели новый обмен пленными

«Миг России»: РФ и Украина обменялись пленными военными в формате 106 на 106

Российская Федерация (РФ) и Украина провели новый обмен пленными военнослужащими. Как стало известно Telegram-каналу «Миг России», он состоялся в формате 106 на 106.

Издание не уточнило, где именно был произведен обмен. Минобороны России пока эти данные не комментировало.

Предыдущий обмен пленными состоялся 20 июня. Тогда российских бойцов сначала разместили в Белоруссии.

19 июня также был проведен аналогичный обмен.

Впоследствии заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев рассказал, что из плена вернулись свыше тысячи российских военных.