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16:29, 26 июня 2025Россия

Россия и Украина провели новый обмен пленными

«Миг России»: РФ и Украина обменялись пленными военными в формате 106 на 106
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская Федерация (РФ) и Украина провели новый обмен пленными военнослужащими. Как стало известно Telegram-каналу «Миг России», он состоялся в формате 106 на 106.

Издание не уточнило, где именно был произведен обмен. Минобороны России пока эти данные не комментировало.

Предыдущий обмен пленными состоялся 20 июня. Тогда российских бойцов сначала разместили в Белоруссии.

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19 июня также был проведен аналогичный обмен.

Впоследствии заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев рассказал, что из плена вернулись свыше тысячи российских военных.

ЖЗЛ
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