Додик пообещал поехать на ПМЭФ для поддержки России

Президент РС Додик примет участие в ПМЭФ для поддержки России в условиях санкций

Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), чтобы поддержать Россию в условиях санкций. Об этом он пообещал в интервью РИА Новости.

«Я хочу поехать туда, потому что сейчас самое время для этого. Если сейчас не сможем о многом новом договариваться, то чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций», — сказал он.

Политик также объяснил передачу Украине дальнобойных ракет бешенством Запада. По его словам, передача Киеву дальнобойных ракет, способных поражать российские территории, говорит о том, что Запад «взбесился». Додик отметил, что украинцы не могут самостоятельно запускать эти ракеты, так как они не обучены управлять ими, поэтому для этого на Украину должны приехать французы или немцы.

Ранее президент РС на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, отметил, что хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июне этого года.

