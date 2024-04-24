Президент Республики Сербской Додик захотел встретиться с Путиным в Петербурге

Президент Республики Сербской, входящей в федерацию Босния и Герцеговина, Милорад Додик захотел встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июне этого года. Его слова передает ТАСС.

С соответствующим заявлением политик выступил в Санкт-Петербурге, где проходит XII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Здесь [на мероприятии] не планируем, поскольку президента Путина нет (...) Наверное, встретимся с ним на Петербургском экономическом форуме в июне», — ответил Додик на вопрос о возможной встрече.

Ранее Милорад Додик анонсировал визит в Санкт-Петербург для участия в форуме по вопросам безопасности. Политик подчеркнул дружескую атмосферу в отношениях с Путиным. Он добавил, что будет рад как можно чаще видеться с ним.