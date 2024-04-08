Додик заявил, что посетит форум по безопасности в Петербурге в конце апреля

Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что посетит Санкт-Петербург для участия в форуме по безопасности в конце апреля. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Лидер РС сообщил, что в конце апреля планируется проведение форума по вопросам безопасности в Петербурге. «Господин [секретарь Совета безопасности России Николай] Патрушев направил мне приглашение, и я подтвердил свое участие», — отметил Додик.

Президент РС подчеркнул дружескую атмосферу в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что рад встречам с российским лидером два раза в год.

В рамках интервью Додик также подчеркнул, что антироссийские санкции провалились. По его мнению, российская экономика, вопреки ожиданиям и целям Запада, показала стабильность и рост.

Ранее он рассказал, что сербы обрадовались победе Путина на выборах президента России.