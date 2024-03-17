Додик рассказал о реакции сербов на победу Путина на выборах президента

Додик: сербов обрадовала победа Путина, которого они считают опорой

Сербы обрадовались победе Владимира Путина на выборах президента России, заявил глава входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик. О реакции граждан он рассказал в соцсети X.

По его словам, сербский народ видит в Путине опору и друга. «Нас также радует, что российский народ своим лидером избрал серьезного, ответственного и мудрого государственного деятеля», — заявил Додик.