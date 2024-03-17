Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:42, 17 марта 2024Мир

Додик рассказал о реакции сербов на победу Путина на выборах президента

Додик: сербов обрадовала победа Путина, которого они считают опорой

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сербы обрадовались победе Владимира Путина на выборах президента России, заявил глава входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик. О реакции граждан он рассказал в соцсети X.

По его словам, сербский народ видит в Путине опору и друга. «Нас также радует, что российский народ своим лидером избрал серьезного, ответственного и мудрого государственного деятеля», — заявил Додик.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России

      Путин прибыл в избирательный штаб в Москве

      Додик рассказал о реакции сербов на победу Путина на выборах президента

      Президент Венесуэлы поздравил Путина с победой на выборах

      Нетаньяху обвинил Запад в потере совести

      Президент Германии решил не поздравлять Путина в случае победы на выборах

      «Ливерпуль» проиграл впервые за десять матчей

      Зеленский обвинил союзников в недальновидности

      Озвучены предварительные итоги выборов после обработки половины протоколов

      Ватикан поздравил Путина с победой на выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше