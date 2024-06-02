Додик объяснил передачу Украине дальнобойных ракет бешенством Запада

Додик: передача Украине дальнобойных ракет объясняется тем, что Запад взбесился

Передача Украине дальнобойных ракет, способных поражать территорию России, говорит о том, что Запад «взбесился». Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью РИА Новости.

По мнению Додика, украинские военные не могут запускать эти ракеты, так как они не обучены управлять ими, поэтому для этого на Украины должны приехать французы или немцы. «Возникает вопрос — как на это должна смотреть Россия? Уверен, что у РФ стабильная система обороны, и ни одна из этих ракет не прорвется. Но это говорит о том, что Запад буквально взбесился», — считает лидер боснийских сербов.

Ранее Милорад Додик заявил, что власти Федерации Боснии и Герцеговины (БиГ; мусульманско-хорватская часть страны) производят оружие, которое потом тайно перепродают Киеву через третьи страны.