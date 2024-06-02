Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:44, 2 июня 2024Мир

Названа скрывающая поставки оружия Киеву европейская страна

Додик: власти Федерации БиГ тайно перепродают оружие Киеву через третьи страны

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Власти Федерации Боснии и Герцеговины (БиГ; мусульманско-хорватская часть страны) производят оружие, которое потом тайно перепродают Киеву через третьи страны. Скрытые поставки разоблачил в беседе с РИА Новости президент Республики Сербской (другой части БиГ) Милорад Додик.

«Мы можем видеть, что куда поставляется, и следить за этим. Крупнейшие заказчики в последнее время — страны НАТО, а также страны, относящиеся к арабскому миру. Мы так выяснили, что Испания перепродавала. Но они никогда не делают этого из первых рук — из БиГ, например, в Швейцарию, а оттуда — на Украину. Нет, они устраивают три-четыре перепродажи», — объяснил глава европейской страны.

В марте в сети распространились фотографии бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами боснийского производства для минометов калибров 82 и 120 миллиметров. В связи с этим глава Министерства внешней торговли и экономических связей всей БиГ Сташа Кошара потребовал у властей Федерации проверить предприятия Pretis и BNT Novi Travnik, но запрос был проигнорирован.

По словам министра обороны страны Зукана Хелеза, в Федерации БиГ налажено производство дронов-камикадзе, которые поставляют Украине, однако не уточнил, о каких конкретно предприятиях идет речь.

Ранее Додик призвал Россию дойти до конца на Украине. Он добавил, что РФ, также как и Сербии, не стоит доверять обещаниям западных стран, так как они не нацелены на урегулирование конфликтов.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор сообщил о первом этапе контрнаступления ВСУ. Украина начала атаковать Россию западным оружием

      Названа скрывающая поставки оружия Киеву европейская страна

      Норвегия захотела отправить на родину до тысячи украинцев

      Офицер рассказал о снижении применения ВСУ артиллерийских орудий на поле боя

      Шахматисту Каспарову грозит уголовное дело за нарушение закона об иноагентах

      Махачев победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

      Три БПЛА уничтожили над двумя российскими регионами

      Россиянам назвали опасные в жару напитки

      В российском регионе дети пострадали при пожаре

      Россиянам напомнили о минусах рассрочки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше