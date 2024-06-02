Додик: власти Федерации БиГ тайно перепродают оружие Киеву через третьи страны

Власти Федерации Боснии и Герцеговины (БиГ; мусульманско-хорватская часть страны) производят оружие, которое потом тайно перепродают Киеву через третьи страны. Скрытые поставки разоблачил в беседе с РИА Новости президент Республики Сербской (другой части БиГ) Милорад Додик.

«Мы можем видеть, что куда поставляется, и следить за этим. Крупнейшие заказчики в последнее время — страны НАТО, а также страны, относящиеся к арабскому миру. Мы так выяснили, что Испания перепродавала. Но они никогда не делают этого из первых рук — из БиГ, например, в Швейцарию, а оттуда — на Украину. Нет, они устраивают три-четыре перепродажи», — объяснил глава европейской страны.

В марте в сети распространились фотографии бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами боснийского производства для минометов калибров 82 и 120 миллиметров. В связи с этим глава Министерства внешней торговли и экономических связей всей БиГ Сташа Кошара потребовал у властей Федерации проверить предприятия Pretis и BNT Novi Travnik, но запрос был проигнорирован.

По словам министра обороны страны Зукана Хелеза, в Федерации БиГ налажено производство дронов-камикадзе, которые поставляют Украине, однако не уточнил, о каких конкретно предприятиях идет речь.

Ранее Додик призвал Россию дойти до конца на Украине. Он добавил, что РФ, также как и Сербии, не стоит доверять обещаниям западных стран, так как они не нацелены на урегулирование конфликтов.