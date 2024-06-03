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07:24, 3 июня 2024Силовые структуры

В ФСБ рассказали об обезвреженных в ДНР разведывательных беспилотниках ВСУ

УФСБ: взрывотехники обезвредили свыше 185 БПЛА в ДНР за неделю

Фото: Globallookpress.com

В Донецкой народной республики российские спецслужбы перехватили свыше 185 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за неделю. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В небе над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой было обнаружено 185 дронов, среди них был беспилотник португальского производства, с помощью которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели разведку объектов обороны инфраструктуры ДНР.

Он был обнаружен рядом с Зуевской ТЭС, когда искал места расположения системы противоракетной обороны, и был подавлен системой РЭБ «Купол». Еще один БПЛА был обезврежен рядом с объектом энергетической инфраструктуры в Киевском районе Донецка.

Взрывотехники ФСБ уничтожили беспилотники ВСУ, используя специальные технические средства и предотвратили причинение ущерба критической инфраструктуре ДНР.

Ранее 3 июня врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в региона объявлена опасность атаки украинских БПЛА.

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      Любовь Ширижик
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